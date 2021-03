Prorrogado o calendário do IPVA

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Secretário de Fazenda, Josenildo Abrantes: prazo de cota única vence em maio

Por SELES NAFES

O secretário de Fazenda do Amapá, Josenildo Abrantes, baixou portaria prorrogando o prazo para pagamento do IPVA 2021, incluindo o pagamento em cota única. A medida faz parte do pacote do governo do Estado para mitigar os efeitos econômicos da pandemia de covid-19.

O prazo original da primeira cota ou cota única, que venceria no dia 15 de março, agora foi estendido para 17 de maio. A segunda cota passou de abril para junho. Confira abaixo os novos prazos.

“Nos últimos 3 anos, 19% da arrecadação de IPVA vem sendo feita em cota única, que proporciona desconto de 20% aos proprietários de veículos”, explicou o secretário de Fazenda.

Em 2020, que passou quase todo em pandemia, a arrecadação do imposto atingiu R$ 77,6 milhões. A expectativa para 2021 é de que a receita supere os R$ 81 milhões.

Mais cedo, o governo também anunciou um pacote de medidas ainda mais amplo para compensar os efeitos da crise.