Qualificação na pandemia: cursos EAD da Unicesumar são o caminho mais rápido; veja lista

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Sucesso dos cursos da Unicesumar na pandemia fez a universidade prorrogar as inscrições do vestibular

Compartilhamentos

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

A pandemia de covid-19 consolidou os cursos de ensino à distância como a ferramenta mais rápida e segura para atingir a qualificação e a inserção no mercado de trabalho. Por isso, a Unicesumar decidiu prorrogar as inscrições para o vestibular 2021, quando mais de 50 cursos estarão sendo oferecidos. Fale agora com um dos nossos tutores clicando aqui.

As inscrições agora terminam no dia 29 de março. Este ano, todos os cursos de graduação e pós vão estar com 60% de desconto.

Os mais procurados estão nas áreas da educação, saúde, engenharia, gestão, alimentos, tecnologia e empreendedorismo. Abaixo, veja a relação completa dos cursos.

Alguns cursos são híbridos. No modelo EAD, uma vez por semana a aula é ao vivo e com hora marcada, o que permite a interação como professor e tutores. Cada conteúdo tem livro físico, sem apostilas em PDF.

Unicesumar está entre as 10 melhores universidades do país, por isso sempre tira 5 na avaliação do MEC. Esta nota, apenas 4% das instituições do país têm o privilégio de ter.

Com matriz no Paraná, a universidade tem dois campus em Macapá e Santana.

Em Macapá, a Unicesumar funciona na Avenida Cora de Carvalho, 370, no Centro Comercial; e em Santana na Avenida Ubaldo Figueira, 1333.

Mais informações: 3223-8774 e 98801-8133. Fale agora com um dos nossos tutores clicando aqui