Queiroga aceita pedido de Randolfe e inclui AP na abertura nacional de leitos

CRISE DO CORONAVÍRUS

Foi durante audiência no Senado Federal nesta segunda-feira (29). MS também anunciou a chegada de medicamentos para intubação

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aceitou o pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e garantiu que incluirá o Amapá no esforço nacional para abertura de novos leitos para pacientes de covid-19. O Amapá tinha ficado de fora da iniciativa que vai usar R$ 44 milhões em 14 estados. A garantia foi dada durante audiência pública, nesta segunda-feira (29), no Senado Federal. Assista trecho acima.

Durante a audiência, assessores do ministro responderam à pergunta de Randolfe sobre o oxigênio que a Venezuela quer doar a pedido do senador. O parlamentar pediu que o governo brasileiro busque os 3 mil cilindros, que é uma quantidade muito grande.

Técnicos do MS explicaram na audiência, contudo, que seriam necessários 17 dias ininterruptos de uso de um C-130 da FAB para trazer toda a carga, uma operação quase inviável. Duas alternativas estão sendo estudadas: a contratação de uma aeronave maior ou um de um navio.

Leitos

Randolfe quis saber porque o Amapá não tinha sido incluído no esforço para abrir novos leitos de UTI. O ministro respondeu que não houve um pedido para tal, mas que naquele momento estava passando a considerar o Amapá no planejamento, e determinou a inclusão do Estado.

Ainda na audiência, o MS garantiu a chegada, até a noite de terça-feira (30), de 2.650 caixas de rocurônio ao estado, usado na intubação de pacientes com covid.