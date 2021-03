Randolfe comunica Estado sobre oferta de oxigênio da Venezuela

Senador informou autoridades amapaenses sobre disponibilidade de oxigênio da Venezuela e que embaixada aguarda contato do governo.

A embaixada venezuelana no Brasil aguarda apenas manifestação do Governo do Amapá para viabilizar o envio de oxigênio ao estado. A ajuda foi articulada pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE), diante do risco de desabastecimento no Amapá em virtude do crescimento de casos de covid-19.

Segundo o parlamentar, o embaixador Alberto Castellar explicou que o atendimento à demanda amapaense se dará a partir da fábrica de oxigênio na cidade de Puerto Ordaz, localizada próxima da fronteira brasileira.

“Acredito que, pela urgência que o tema requer, o governo amapaense tem à sua disposição mais uma alternativa para que não falte oxigênio aos amapaenses que estão sendo atendidos nas unidades que não possuem suporte de oxigênio”, declarou Randolfe.

Nesta terça-feira (23), ele comunicou às autoridades amapaenses sobre a disponibilidade do fornecimento de oxigênio da Venezuela para a rede hospitalar do Amapá.

O parlamentar detalhou as tratativas com a embaixada venezuelana em ofício enviado para o Governo do Amapá, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Assembleia Legislativa do Amapá, Câmara de Vereadores de Macapá, Prefeitura de Macapá e Tribunal de Contas do Estado.

No ofício, Randolfe relata que no domingo (21) foi comunicado pelo prefeito de Macapá, Antônio Furlan, sobre a notificação da empresa White Martins de que a abertura de novos pontos de oxigênio na capital poderia acarretar o colapso do fornecimento.

Após saber da situação, o parlamentar, na madrugada de segunda-feira (22), estabeleceu contato com embaixador venezuelano, que manifestou disposição em ajudar.