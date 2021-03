Randolfe e comitiva do Amapá assistem apresentação sobre a vacina Sputinik

CRISE DO CORONAVÍRUS

Apresentação ocorreu em Brasília e agenda atraiu representantes de 21 estados

Representantes do Amapá assistiram, nesta terça-feira (2), a uma apresentação sobre a produção da vacina Sputinik. Foi durante evento em Brasília, na sede da União Química Farmacêutica.

A comitiva do Amapá tinha o senador Randolfe Rodrigues (Rede), o governador Waldez Góes, a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei e representantes da Assembleia Legislativa.

O objetivo era conhecer o espaço de produção do imunizante, além de demonstrar apoio à aprovação pela Anvisa do uso emergencial da vacina. A União Química informou que a previsão é de que 8 milhões de doses sejam fabricadas em março, visando o Brasil.

Além da comitiva do Amapá, estavam também representantes de 21 estados, do Ministério da Saúde, Embaixada Russa e do CNPM.

Randolfe foi relator do projeto de lei aprovado no Senado facilitou a compra de vacinas por estados e municípios.

“Nossos esforços estão sendo direcionados no sentido de viabilizar mais vacinas ao povo brasileiro. Todas as comprovadamente eficazes e seguras precisam ser adquiridas!”, frisou o senador.