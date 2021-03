Rede, PSB e Psol apresentam PL que abre caminho para criação de auxílio estadual

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Senador Randolfe Rodrigues (Rede), deputada Cristina Almeida (PSB) e Paulo Lemos (Psol): texto propõe redução do ICMS

Compartilhamentos

Os deputados dos partidos que fazem oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) protocolaram juntos, nesta terça-feira (16), projeto de lei que autoriza o Estado a criar um auxílio emergencial próprio para as famílias carentes afetadas pela pandemia de covid-19.

O bloco de oposição é formado pelos deputados Victor Amoras (Rede), Paulo Lemos (Psol) e Cristina Almeida (PSB). O texto autoriza o pagamento de R$ 600 divididos em 3 parcelas iguais. O público a ser atingido é de trabalhadores informais, catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, feirantes e ambulantes, além de outros trabalhadores de baixa renda.

A mesma proposta beneficia com três parcelas de R$ 200 músicos, garçons, manicures, cabeleireiros e professores de educação física autônomos, assim como auxílio-alimentação extra para alunos de escolas públicas.

O projeto proíbe ainda o corte de energia e água por inadimplência entre março e maio, além de redução do ICMS para restaurantes, bares, lanchonetes, academias e arenas que estiveram sendo afetadas pelas restrições.

O projeto precisará ser lido três vezes em plenário, antes de seguir as comissões permanentes da Casa.