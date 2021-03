Rodoviários exigem vacinação prioritária

Trabalhadores fazem parte do grupo prioritário, mas seguem sem previsão de vacinação contra Covid-19.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A categoria dos trabalhadores rodoviários no Amapá começou a se mobilizar para exigir a vacinação contra a covid-19. O presidente do sindicato da classe, Max Delis, gravou um vídeo para os trabalhadores informando que no último dia 15 protocolou ofícios em diversos órgãos responsáveis pela execução do Plano Estadual de Imunização.

Ele lembrou que o governo federal incluiu os trabalhadores do transporte coletivo no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 ainda em dezembro de 2020, mas a categoria continua até agora sem perspectiva de data para a imunização.

A inclusão dos rodoviários nos grupos prioritários se deu na nova versão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, apresentada oficialmente pelo Ministério da Saúde no dia 16 de dezembro de 2020.

“Nós somos serviço essencial, reconhecido pelo Plano Nacional de Imunização, e até agora, aqui, no Amapá, nós não tivemos nenhuma resposta sobre datas da nossa vacinação. E o rodoviário não parou de trabalhar na pandemia, continua diariamente, colocando a sua vida em risco”, evidenciou o presidente

Também nesta sexta, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) enviou ofício ao governador Waldez Góes e ao prefeito Antônio Furlan, pedindo que seja respeitada a prioridade dos trabalhadores rodoviários, um dos grupos mais expostos à doença.