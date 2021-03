“Salvarão vidas”, diz secretário de Saúde do Jari após chegada de usinas de oxigênio

1º conjunto de equipamentos chegou neste sábado (13) em Laranjal do Jari. A 2ª usina chega no domingo (14) em Oiapoque

Chegou na tarde deste sábado (13), no município de Laranjal do Jari, distante 268 km de Macapá, a primeira das duas usinas produtoras de oxigênio hospitalar enviadas pelo Ministério da Saúde após pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM)-AP). O parlamentar confirmou a chegada em um vídeo divulgado à noite. Assista.

O equipamento foi deixado por um avião Hércules, da Força Aérea Brasileira, que pousou em Monte Dourado, distrito do município paraense de Almeirim que fica no limite com Laranjal do Jari. O objetivo da usina, que será instalada na UPA da cidade, é atender pacientes com sintomas graves da covid-19.

“Esse reforço foi pensado como retaguarda para ser usado em situações de colapso e falta de oxigênio em casos graves de covid. Por isto, esses equipamentos salvarão vidas”, explicou o secretário de Saúde de Laranjal do Jari, Tedy Marcel.

A segunda usina deve chegar em Oiapoque, a 600 km de Macapá, neste domingo (14). O pedido das usinas foi feito pelo senador em fevereiro, após alerta feito governador Waldez Góes (PDT).

“O Amapá passa a ser dono das usinas, o que significará uma grande economia”, comentou Waldez.

O objetivo da articulação é evitar uma situação parecida com a que ocorreu em Manaus, especialmente porque Laranjal do Jari e Oiapoque ficam nos dois extremos do Amapá, onde o acesso por estrada é complicado nesta época do ano.

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, autorizou o uso do Hercules para trazer as usinas também após pedido do senador.