Santana evita usar “lockdown”, mas adota medidas semelhantes

O prefeito Bala Rocha, de Santana, a 17 km de Macapá, colocou em vigência um decreto que determina o fechamento de serviços não essenciais pelos próximos 7 dias. Assim como o decreto de lockdown do governo do estado, a medida entrou em vigor nesta quinta-feira (18), às 6h.

Apesar da Prefeitura de Santana, evitar o termo “lockdown”, as restrições são semelhantes. O documento municipal segue o modelo estabelecido pelo decreto estadual, assinado na última terça-feira (16) pelo governador Waldez Góes.

Isto levou ao fechamento do comércio em geral, restaurantes e academias. No entanto, é permitido que as empresas façam atendimento não presencial, na modalidade de delivery, até meia noite.

O decreto leva em consideração a situação epidemiológica que se agravou no município, e os números em crescimento acentuado dos atendimentos na Unidade Sentinela, a Políclinica Maria Tadeu Aguiar, que até o final do mês de fevereiro, tinha uma média de 90 atendimentos por dia, e hoje, já está com mais de 200 atendimentos por dia.