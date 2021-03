Saúde e Butantan confirmam a Randolfe chegada de 4.600 doses de CoronaVac ao Amapá

Informação foi confirmada pelo senador. A previsão de chegada está para as 12h20, no Aeroporto Internacional de Macapá.

Compartilhamentos

O senador Randolfe Rodrigues acabou de receber do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan a informação de que chega ao Amapá nesta quarta-feira (10) um novo lote de vacinas Coronavac ao Amapá. Veja aqui cronograma de distribuição do MS.

O novo carregamento do imunizante trará ao estado 4.600 doses da CoronaVac, sendo 3.700 delas para a capital, Macapá. A previsão de chegada está para as 12h20, no Aeroporto Internacional de Macapá.

Segundo o senador, as novas doses de vacina anticovid-19 garantirão o andamento do plano estadual de imunização no estado.