Sem tiros ou ameaça, baleado pela PM é resgatado do HE

!6 de março: Bola de Fogo cai baleado pela PM após assalto e fuga. Neste sábado, um jovem que sempre o visitava o ajudou a fugir do HE

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Na noite deste sábado (20), um homem acusado de assaltos conseguiu fugir do Hospital de Emergência de Macapá, onde estava internado desde o último dia 16 após uma troca de tiros com policiais do 1º BPM do Amapá.

De acordo com o relato de pacientes que estavam na mesma enfermaria de Eloian Cardoso Saraiva, o Bola de Fogo, ele teve a ajuda de um jovem que sempre o visitava.

Ontem, por volta das 21h, o rapaz o teria lhe ajudado a retirar as algemas e o dreno. Em seguida, os dois deixaram o prédio sem encontrar resistência. O policial penal escalado para vigiar o preso não estava no local no momento da fuga. Procurada pela reportagem neste domingo (21), a administração do Iapen ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Inicialmente, a PM recebeu o relato de que Bola de Fogo teria sido resgatado por um comparsa armado que teria invadido o HE e ameaçado funcionários do hospital, o que foi desmentido pelas testemunhas ouvidas por policiais militares que atenderam a ocorrência.

Na terça-feira passada, Bola de Fogo estava num carro de aplicativo junto com outros dois comparsas. Eles haviam obrigado o motorista a transportá-los durante um assalto na cidade de Santana. Na fuga para Macapá, o veículo passou a ser perseguido por viaturas da PM.

A perseguição terminou no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá, onde o motorista pulou e o carro se chocou contra um muro. Os assaltantes foram mortos na troca de tiros e um terceiro, Bola de Fogo, conseguiu fugir correndo. No entanto, ele foi alcançando pela PM em frente ao Assaí, na Rodovia JK, e foi levado para o HE.

Na noite seguinte, na mesma residência alugada onde estavam os três criminosos, na cidade de Santana, o Bope matou outro suspeito de participar do atentado a um sargento do batalhão.