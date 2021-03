Sexo por dinheiro: técnico de enfermagem é preso por envolvimento com garota

Quarto do acusado negou tudo, mas a polícia descobriu mensagens incriminadoras no celular dele

Por SELES NAFES

Policiais civis lotados em Porto Grande, cidade a 105 km de Macapá, prenderam nesta quinta-feira (4) um homem acusado de oferecer dinheiro em troca de sexo com uma adolescente de 13 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele já tinha sido indiciado em outra investigação semelhante.

Desta vez, o técnico de enfermagem de 54 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária solicitado pela Polícia Civil.

O chefe da delegacia de Porto Grande, o delegado Bruno Braz, começou a investigação a partir do depoimento do pai da menina de 13 anos, que relatou ter encontrado as mensagens no celular dela.

A partir dessas provas e de outras informações levantadas, foi feito o pedido de prisão e de busca e apreensão à justiça. Já preso, o acusado negou envolvimento com a adolescente de 13 anos, mas policiais encontraram no celular dele várias mensagens trocadas com a garota.

“A menor foi encaminhada para exame de conjunção carnal e a perícia constatou o que já esperávamos”, comentou o delegado.

Na casa do técnico de enfermagem, os policiais apreenderam um computador, preservativos, celular e um par de brincos que seriam da menor.

Com base nas provas coletas, o delegado solicitou a conversão da prisão temporária em prisão preventiva.

“Para garantia da ordem pública e preservar testemunhas, haja vista que este homem é contumaz nesse tipo de crime e inclusive foi indiciado por ter oferecido dinheiro a uma adolescente em troca de sexo”.