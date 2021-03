Sorveteiro é preso com dinheiro falso

Flagrante ocorreu na noite deste domingo, 14, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 19 anos, que trabalha vendendo sorvetes na rua, foi preso pelo Bope trocando notas falsas no comércio de Macapá. O flagrante ocorreu na noite deste domingo, 14, no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

De acordo com o tenente Sérgio, depois de preso, o rapaz confessou que havia adquirido as cédulas falsas em uma rede social. Ele teria comprado por R$ 500 a quantia de R$ 1500 em notas inválidas.

“Ele estava fazendo circular as notas falsas, fez pequenas compras no comércio, e ia comprar um aparelho celular, mas nós chegamos na hora. Ele correu pela rua, mas nós o alcançamos. As notas são muito similares às verdadeiras”, informou o tenente Sérgio.

Segundo ele, o suspeito falou ter conhecido o vendedor no Facebook. O Acusado e o restante das notas falsas apreendidas foram levados para a sede da Polícia Federal em Macapá. O jovem não tinha antecedentes criminais.