Suspeito de atentado contra sargento do Bope é morto

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito apontado pela polícia como um dos envolvidos no tiroteio que deixou um policial do Bope ferido na Rodovia JK, no último domingo (14), em Macapá, morreu no início da noite desta terça-feira (16), em um confronto com militares do batalhão. Desta vez, a intervenção ocorreu em Santana.

João Joatan Gomes Tolosa, de 22 anos, conhecido como Joãozinho Morte Lenta, já respondia por homicídio, roubo e receptação. Ele era foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Policiais foram acionados por denúncia anônima que indicou uma residência na Travessa 12, no Bairro Provedor II. A PM afirma que, ao chegar na residência, foi recebida a tiros por Joãozinho que foi alvejado e morreu no local.

De acordo com a PM, é o mesmo imóvel de onde, hoje pela manhã, saíram outros dois criminosos que realizaram um assalto em Santana usando um motorista de aplicativo como refém. Nesta ocorrência, os dois também foram mortos e um terceiro foi ferido.

Equipes do Bope estão desde o último domingo procurando pelos criminosos que atiraram contra um sargento do Bope que estava de folga junto com outro amigo policial, também ferido. O carro deles foi seguido até um posto de gasolina na Fazendinha onde houve intensa troca de tiros. O sargento foi ferido com três tiros e continua internado. Um casal foi preso no mesmo carro usado pelos cinco bandidos.

“Quando um cidadão de bem é alvo desses criminosos nós não descansamos, imagina então quando mexem com um dos nossos. Não adianta se esconder porque não há lugar no Brasil onde possam se esconder. Nossa família (Bope) espalhada em todo o país”, disse em tom de desabafo o major Kleber, comandante do Bope.

Com Joaozinho, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, possivelmente utilizada no tiroteio de domingo.

“Inclusive usada em outro crime contra um policial militar há alguns meses. (…) O mais importante é que todos os policiais estão bem e continuaremos procurando pelos demais criminosos”, avisou o comandante.

De acordo com ele, a casa no Bairro do Provedor estava alugada há cerca de 9 meses pelos criminosos.