Suspeito de roubar arma de policial morre em confronto com o 6° BPM

Troca de tiros ocorreu em uma área de ponte do Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

João Paulo de Souza Freitas, de idade não divulgada, morreu nesta segunda-feira (29) em um confronto com uma equipe do 6° Batalhão da Polícia Militar, em Macapá. Conhecido como JP, ele era suspeito de diversos assaltos e também teria participado de um ataque contra um policial que teve a arma roubada há alguns dias.

Segundo a corporação, o tiroteio aconteceu por volta de 9h30 numa área de pontes na Rua Dr. Braulino, Bairro Zerão, na zona sul da capital.

De acordo com o capitão Manoel Favacho, uma denúncia anônima apontou que desde a madrugada, o criminoso estaria perturbando e coagindo a população com uma arma de fogo.

“Diante dessas informações, como não pertence a área do 6° BPM, entramos em contato com oficiais do 1° BPM, onde fizemos uma operação conjunta. Chegamos no local supracitado pela denúncia e de já fomos recebidos por disparos de arma de fogo”, detalhou o militar.

A equipe revidou ao ataque e atingiu o suspeito, que ainda tentou fugir. Uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito do homem ainda no local. Ele morreu em uma casa próxima de uma igreja da comunidade.

A PM informou que apreendeu com JP uma pistola ponto 40. Esse armamento teria sido roubado de um subtenente na semana passada, durante um assalto. A vítima confirmou a participação de João Paulo na ação.

De acordo com a polícia, JP fazia parte de uma organização criminosa e era conhecido pela prática de roubos a estabelecimentos comerciais e residências. Foi solicitada a remoção do corpo, que foi realizada pela Polícia Técnico-Científica (Politec).