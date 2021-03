Suspeito de tráfico morre em troca de tiros dentro de apartamento

Conflito ocorreu no conjunto Macapaba 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de tráfico de drogas e com antecedentes criminais morreu após trocar tiros com militares do 2º Batalhão da PM, no fim desta manhã de sexta-feira (12). O confronto ocorreu no conjunto Macapaba 2, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, uma equipe do 2º Batalhão patrulhava o habitacional – ronda que faz parte da ação Macapaba Seguro – quando recebeu a denúncia de que no bloco 8, da quadra 8, estavam reunidos vários indivíduos consumindo e vendendo drogas.

Quando os militares se aproximaram do local, os suspeitos debandaram. Alguns correram para dentro do bloco. Os policiais foram atrás e perceberam que um deles entrou no apartamento 302, que estava com a porta aberta.

Eles ordenaram que o suspeito saísse para fora com as mãos na cabeça e que permitisse a abordagem. Ele respondeu com tiros, segundo o relatório da ocorrência. Os militares, então, decidiram entrar no apartamento. Houve troca de tiros. O suspeito foi baleado.

Quando o socorro médico chegou ao local, não havia mais nada a ser feito. O criminoso, que morreu no banheiro do apartamento, foi identificado como Fábio Borges, o Mosquito. Peritos da Polícia Científica analisaram a cena do crime. O resultado da perícia será enviado à Polícia Civil.

Como a tensão era grande no local, equipe dos Batalhões de Força Tática e de Operações Especiais (Bope) ajudaram a isolar a área para o trabalho da perícia.

No apartamento, ao lado do corpo de Mosquito, os policiais disseram ter encontrado uma bolsa de estampa camuflada. Dentro dela estavam 60 porções de maconha, uma pequena quantia em dinheiro e uma balança de precisão.

A polícia confirmou que o apartamento, era onde Mosquito morava com a esposa, dois irmãos e um filho – criança ainda de colo. De acordo com a PM, ele era dono de uma vasta ficha criminal, a maioria dos processos por roubo.