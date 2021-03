Suspeito é preso com arma e drogas após roubo

Acusado foi filmado por câmeras de monitoramento. Crime ocorreu na cidade de Santana, mas prisão foi feita na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática prenderam, na terde desta segunda-feira (15), um homem suspeito de participar de vários roubos a estabelecimentos comerciais das cidades de Macapá e Santana.

Segundo a polícia, o acusado reside na capital, mas se deslocava até o município vizinho para praticar os crimes.

De acordo com o capitão Érico Costa, da Força Tática, ontem, um policial de folga acionou as equipes do batalhão sobre um assalto que havia ocorrido em uma mercearia da Área Portuária de Santana, por volta de 15h30, com emprego de arma de fogo e muita violência. Os criminosos levaram dinheiro e joias da vítima.

No entanto, através de imagens de câmeras de segurança externas ao empreendimento, foi possível identificar a placa da motocicleta usada na fuga. Através da numeração, os policiais chegaram até um endereço do proprietário da moto. Ele percebeu a chegada dos militares e tentou fugir, mas logo foi alcançado.

“Na busca pessoal foram encontrados uma arma de fogo com munições e algumas porções de substância supostamente entorpecente do tipo maconha. Ele assumiu que era o piloto da motocicleta usada no momento do roubo”, informou o capitão.

O suspeito foi identificado como José Antônio Reis da Silva, 27 anos. Na delegacia, ele foi reconhecido pelas vítimas. Em seguida, foi constatada a participação em outros roubos praticados da mesma forma, flagrados por câmeras de segurança.

“Ele e um comparsa sempre agiam do mesmo modus operandis, chegavam na motocicleta, o passageiro descia, armado, para praticar o roubo, enquanto o piloto ficava do lado de fora aguardando para dar fuga e observando a movimentação externa”, explicou Érico Costa.

O acusado foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, em Macapá. A polícia agora procura o comparsa do acusado preso.