“Temos muitos casos suspeitos”, diz superintendente sobre variante P1 no Amapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Além do caso já confirmado da variante brasileira do coronavírus, várias outras suspeitas da nova cepa estão em investigação no Amapá. A informação é do superintendente de Vigilância em Saúde do estado, Dorinaldo Malafaia.

Ele explicou que o resultado da investigação epidemiológica só foi divulgado quase dois meses após a coleta da amostra porque o Instituto Evandro Chagas, de Belém (PA), é o único laboratório do Norte do Brasil que faz o sequenciamento genético – procedimento que identifica a variante do novo coronavírus – e atende a demandas de todos os estados da Região.

“Nós temos muitos casos suspeitos dessa nova cepa em investigação. Casos que nós suspeitamos que possam ser da variante P1 pela velocidade da infecção, pois passam da fase 1 para a fase 2 de infecção pulmonar de maneira muito rápida, o que é uma característica da nova variante”, informou o superintendente.

Ele afirmou que agora o Estado vai atuar na investigação de outras suspeitas usando os testes antígenos enviados pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que têm maior capacidade de precisão e rapidez de diagnóstico da covid-19.

O primeiro caso positivo para a P1, detectada pela primeira vez no Amazonas, foi confirmado no Amapá nesta quarta-feira (10) pelo governador Waldez Goés (PDT).

Segundo Malafaia, o paciente testado positivo para a variante brasileira do vírus que causa a covid-19 foi atendido em uma Unidade Básica de Saúde de Macapá. Ele também afirmou que espera a conclusão da investigação sobre a procedência desse paciente, se é amapaense e estava em deslocamento ou se é de fora do estado.