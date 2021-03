Tenda desaba em cima de pacientes em UBS Covid

A queda aconteceu no momento em que caía uma forte chuva em Macapá. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido com gravidade.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma tenda montada em frente à Unidade Básica de Saúde Dr. Lélio Silva, no bairro Buritizal, destinada ao acolhimento de pessoas com suspeitas ou casos confirmados da covid-19, desabou em cima de pessoas que aguardavam atendimento nesta quarta-feira (24).

A queda aconteceu no momento em que caía uma forte chuva em Macapá. Uma mulher que buscava atendimento e ficou debaixo da estrutura conversou com o portal SelesNafes.com. Ela terá a identidade preservada.

Segundo a mulher, no instante do desabamento havia mais de 10 pessoas embaixo da lona. Ela, inclusive, ficou presa e precisou ser socorrida por outras pessoas. De acordo com o relato, a estrutura estava presa com barbante e fita adesiva. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves.

Outra testemunha, uma cabeleira, que também aceitou conversar com a reportagem desde que não fosse identificada, buscava um diagnóstico da covid. Ela estava sentada na entrada da unidade e presenciou tudo.

“Não tinha nenhum cabo de aço segurando a estrutura, não. ‘Havia’ diversas pessoas debaixo da estrutura, sim. Foi um desespero só, um sufoco. Lá dentro tava alagando também. Com o estrondo, os idosos estavam agoniados”, relatou.

Pacientes ainda estão recebendo atendimento na unidade. No início da tarde, a prefeitura informou que equipes da Secretaria Municipal de Obras já tinham ido ao local arrumar e reerguer a tenda com mais segurança. Contudo, a estrutura havia sido retirada da via por volta de 14h. A forte chuva pode ter contribuído para o acidente.