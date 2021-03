Terceiro acusado de atirar em sargento do Bope é morto

A troca de tiros aconteceu por volta de 5h40, na 11ª Avenida do Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado pela polícia como um dos envolvidos no ataque a dois policiais, no dia 14 deste mês, na Rodovia JK, morreu no início da manhã desta sexta-feira (19), em confronto com o Bope.

A troca de tiros contra uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) aconteceu por volta de 5h40, na 11ª Avenida do Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

De acordo com o capitão Hércules Lucena, Joel Paiva Santos, o Churrasco, de 34 anos, foi reconhecido como o autor do disparo que atingiu o maxilar do sargento do Bope.

Ele estava dentro de uma casa quando foi localizado pelos militares. Na chegada, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram, atingindo o suspeito, segundo o capitão. O Samu foi quem confirmou o óbito no local.

A arma que Churrasco utilizou contra os policiais, um revólver calibre 38, foi recolhida pela perícia. Ele tem 21 processos e é condenado por roubo. Mas, atualmente, cumpria pena no regime aberto domiciliar.

O bando que tentou matar os dois policiais era formado por pelo menos 6 integrantes de uma facção criminosa. Churrasco é o terceiro atirador do grupo criminoso morto em confronto com o Bope depois do atentado aos dois policiais.

Também já morreram, Joãozinho, em Santana, e Josivan, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Ainda segundo a PM, Churrasco e Joãozinho eram envolvidos em vários assaltos na capital amapaense, em um dos roubos cometidos por eles, ocorrido em janeiro deste ano, em um supermercado da zona sul, eles foram flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

No vídeo, Churrasco está vestido com uma camisa cor de rosa, já o comparsa Joãozinho aparece de camisa escura, os dois armados.