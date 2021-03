Traficante procurado no Amapá é capturado pela Rota em São Paulo

A detenção de Mosquitinho foi o resultado de intercâmbio entre a Rota e o Bope do Amapá

Por OLHO DE BOTO

Um traficante procurado no Amapá foi preso em São Paulo na tarde de segunda-feira (22) depois de uma cooperação entre as tropas de elite das Polícias Militares dos dois estados. Ele já está à disposição da Justiça amapaense.

Ryan Breno da Silva Gemaque, o Mosquitinho, de 20 anos, foi surpreendido em um apartamento da capital paulista por militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa do Comando Geral da PM de São Paulo – similar ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá.

A polícia paulista informou que ao ser abordado, Mosquitinho ainda tentou se esquivar, apresentando uma documentação falsa, uma carteira de identidade com a foto dele, mas nome e CPF de outra pessoa. Mas depois acabou confessando.

Interrogado pelos policiais, ele revelou que ter embarcado no aeroporto internacional de Macapá, utilizando a mesma documentação falsa.

Mosquitinho possuía dois mandados de prisão em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas, por isto decidiu fugir. Ele é membro de uma facção do crime organizado do Amapá.

Em Macapá, o comandante do Bope, major Kléber Silva, ressaltou que a prisão do traficante é resultado do intercâmbio de informações entre a Rota e o Bope.

Não é a primeira vez que a ação integrada, entre o Bope do Amapá e batalhões especializados de outras polícias da nação, gera resultados positivos. Em junho de 2020, outro foragido do Amapá, apontado como líder de uma facção, foi surpreendido no Estado do Mato Grosso do Sul, devido ao importante intercâmbio de informações.

“Não adianta sair do estado para se esconder, não existe local no Brasil onde possam se esconder, nossa família Bope está em todo lugar”, disse o comandante.