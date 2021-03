Transbordamento de canal atrapalha trânsito e revela ‘pescaria’ de placas

Alta do Rio Amazonas faz o Canal do Jandiá transbordar, próximo à Ponte Sérgio Arruda, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Já virou costume. Toda vez que a maré alta do Rio Amazonas faz o Canal do Jandiá transbordar, jovens e crianças que moram próximas à Ponte Sérgio Arruda, na zona norte de Macapá, se divertem entre carros e a água suja.

Nesta terça-feira (30), o trânsito ficou paralisado mais uma vez e quem seguia da zona norte para o centro teve que esperar por mais de uma hora para seguir viagem.

Quem tentava passar na pista tomada pela água, tinha de contar com a sorte e os carros altos. Ônibus e caminhões passavam, já outros veículos não tinham a mesma sorte.

Foi aí que os garotos começaram a entrar em ação. Tomando banho e se divertindo, eles ajudavam a empurrar os carros que paravam na travessia de poucos metros, porém arriscada. Os jovens e crianças ‘levavam’ os carros até o início da Rua Mato Grosso.

Em vários casos, dezenas de veículos acabaram ficando sem suas placas e os ajudantes se transformavam em ‘pescadores’ de placas, disputando o adorno e pedindo aos seus ajudados para pagarem um refrigerante como recompensa.

O bombeiro hidráulico Josué, de 29 anos, reconheceu o perigo da ação, mas demonstrou não se importar muito. Prevaleceu nos garotos a vontade de se divertirem e, com isso, ganharem um trocado e ainda ajudar as pessoas.

“É, essa água é suja, mas também a gente está aqui faz tempo, está acontecendo isso quase todo dia nessa lançante [período de marés altas] e a gente ajuda, pede um troco. As pessoas que quiserem vir buscar as suas placas, podem vir aqui nessa casa verde, bem no início da [Rua] Mato Grosso, do lado direito, procurar por mim que a gente entrega. É claro que uma gorjeta não vai nada mal”, declarou Josué.

Um motorista, que estava parado no engarrafamento ainda do lado zona norte da Ponte Sérgio Arruda, contou que viu um motociclista pedir ajuda a uma viatura da Polícia Militar, que também estava no engarrafamento, pois dois indivíduos de moto armados com arma de fogo, o tinham acabado de assaltar. Ele não soube dizer, no entanto, se outros motoristas também foram vítimas dos assaltantes.