Trecho da JK é modernizado com R$ 5,4 milhões articulados pelo senador Davi

Perímetro modernizado compreende 2,4 km

Ciclofaixas, ciclovias, abrigos, nova pavimentação asfáltica e sinalização modernizaram um longo trecho urbano da Rodovia JK, na zona sul de Macapá. O perímetro, de 2,4 km, foi inaugurado pela prefeitura de Macapá, neste sábado (6).

Os recursos são da ordem de R$ 5,4 milhões, e foram liberados pelo Ministério das Cidades após articulação do senador Davi. A obra foi realizada num trecho entre os bairros do Araxá e Jardim Marco Zero, e faz parte de um projeto que ainda incluirá recapeamento asfáltico do trecho a partir do Mercado Central até o ponto onde fica o prédio do Ministério Público.

Além disso, o projeto também prevê nova iluminação para a orla de Macapá, modernização da rampa do Santa Inês e a construção de um elevado no entroncamento da JK com a Rua Hildemar Maia, obra para a qual Davi também destinou R$ 9,5 milhões. O projeto ainda depende de liberação da Caixa Econômica.

“É uma honra para a prefeitura de Macapá entregar esse novo trecho, fruto de emenda do senador Davi, que revitalizou toda malha asfáltica, trouxe ciclovias e melhorou a mobilidade urbana em nossa capital”, destacou o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, durante a inauguração.