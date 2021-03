Três são indiciados por golpe do falso depósito em Macapá

Detento do Iapen coordenava os golpes. Prejuízo das vítimas que forma ouvidas chega a R$ 12 mil.

A Polícia Civil do Amapá identificou e indiciou três pessoas pelos crimes de associação criminosa e estelionato, através do golpe do falso depósito ou falsa transferência bancária. O caso foi apurado pela equipe da 9ª Delegacia de Polícia da Capital.

De acordo com o delegado Nixon Kenedy, até o momento, três vítimas procuraram a Polícia Civil para informar que foram enganadas. O prejuízo dessas vítimas soma mais de R$ 12 mil.

Segundo o delegado, existia uma divisão de tarefas entre os integrantes do grupo criminoso. Um interno do Instituto de Administração penitenciária do Amapá (Iapen) é quem coordena todo o golpe.

Um interno do Iapen, um homem que cumpre pena no regime semiaberto e outro homem que não possui antecedentes criminais, foram identificados, interrogados e indiciados.

“Os demais realizam outras condutas, que asseguram o ganho ilícito. Nas três situações denunciadas pelas vítimas, o líder deles, que está preso, entra em contato por meio do WhatsApp e manifesta interesse na compra do que foi anunciado. Em seguida, outra pessoa vai buscar o bem adquirido e entrega para outro integrante do grupo. Após a vítima descobrir que não tem valor algum na conta bancária, não consegue mais contato com o suposto comprador”, explicou o Nixon.