Troca de tiros termina com um morto em Macapá

Policiais do Bope foram recebidos a bala. Um dos elementos conseguiu fugir pulando no lago

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de tráfico de drogas morreu durante uma intervenção da Rotam, grupamento do Bope da PM do Amapá, no fim da tarde desta quarta-feira (10). A operação policial ocorreu na área de pontes do fim da Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro dos Congós, zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados por denúncias anônimas informando que um homem estaria traficando numa casa onde haveria homens armados.

Os policiais afirmam que, ao chegar no local, por volta das 18h, perceberam movimentação na residência e houve disparos em direção à equipe.

“Houve um primeiro combate contra a equipe da Rotam, e os indivíduos se evadiram para dentro da área de alagado”, explicou o capitão Jonas.

Um deles, ferido, se deslocou pela água debaixo das casas e emergiu próximo da ponte principal da comunidade, onde foi socorrido pelos policiais que chamaram uma ambulância do Samu. O acusado acabou morrendo no local, antes da chegada dos socorristas.

No imóvel, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e um vaso com um pé grande de maconha.

O criminoso morto foi identificado como Rosinei Costa da Costa, que já respondia a oito processos, alguns por roubo qualificado, quando é usada a violência.

“Já participou de roubos de quantias elevadas. Temos vídeos dele assaltando e ameaçando as vítimas com arma de fogo”, comentou o oficial.

O segundo criminoso que participou da troca de tiros acabou fugindo do local, possivelmente ferido, mas ainda não foi identificado.