Unimed e GEA selam acordo sobre pacientes de outros estados

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Federação das Unimeds se comprometeu a não realizar mais transferências para Macapá

Por SELES NAFES

O governo do Amapá e a Unimed Fama selaram um acordo na justiça e puseram fim a ação movida pelo Estado contra a cooperativa médica. No acordo, homologado pela juíza Alaíde de Paula, da 4ª Vara Cível de Macapá, a Federação das Unimeds da Amazônia (Fama) se comprometeu a não transferir nenhum paciente para Macapá, independentemente da doença, enquanto durar a pandemia de covid-19.

A ação era movida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e alegava que, em janeiro, a Unimed de Macapá tinha recebido pacientes de Manaus (AM) sem comunicar com antecedência as autoridades de saúde do Amapá. A PGE pediu multa de R$ 6 milhões e que a cooperativa se abstivesse de realizar novas transferências.

A Unimed Fama se defendeu afirmando que estava cumprindo uma decisão da justiça do Amazonas, e que havia comunicado a transferência ao Ministério da Saúde. Uma das pacientes de Manaus, primeira capital com notificações das novas cepas do coronavírus, acabou não resistindo.

No último dia 12, durante audiência de conciliação, representantes da PGE e da Unimed Fama decidiram suspender o processo depois que a Fama se comprometeu em não mais receber novos pacientes.