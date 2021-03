Urgente: Waldez confirma nova cepa da covid no Amapá

Governador adiantou que a confirmação veio do sequenciamento genético de uma amostra colhida em Macapá, ainda no mês de janeiro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Em entrevista a jornalistas no início da tarde desta quarta-feira (10), o governador do Amapá Waldez Goés (PDT), confirmou a circulação no Amapá da variante do Amazonas do novo coronavírus.

Goés disse ainda que a informação foi confirmada nesta manhã pelo Instituto Evandro Chagas, sediado em Belém (PA). O governador também adiantou que a confirmação veio do sequenciamento genético de uma amostra colhida em Macapá, ainda no mês de janeiro. Ele afirmou que mais detalhes serão repassados até o fim da tarde.

“Esse processo é desafiador, o Brasil inteiro está tomado já pela cepa, e nós confirmamos hoje, o Evandro Chagas confirmou. Está definitivamente confirmada no Amapá a circulação da cepa brasileira, que começou no Amazonas e hoje está em todo território nacional”, informou o governador.