Usina começa a produzir oxigênio no sul do Amapá

NO VALE DO JARÍ

Estrutura foi montada na cidade de Laranjal do Jarí, a 290 km de Macapá.

Já está em funcionamento a usina geradora de oxigênio medicinal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a 290 km de Macapá.

A estrutura entrou em atividade neste domingo (28). Na ocasião, o governador Waldez Góes (PDT) entregou 580 vacinas contra covid-19 para os municípios do Vale do Jarí, Laranjal e Vitória.

A usina de oxigênio instalada em Laranjal do Jari é uma doação do Ministério da Saúde após solicitação do Governo do Amapá, e vai resolver definitivamente o abastecimento de oxigênio no Vale do Jari, onde vivem mais de 100 mil pessoas.

O equipamento tem capacidade para produzir 40 m³ de oxigênio por hora. Futuramente, será possível ampliar a rede hospitalar de baixa, média e alta complexidade que atende a região.

Ao conferir o funcionamento da usina, Waldez destacou a articulação política do senador Davi Alcolumbre (DEM) para a aquisição de cinco usinas de oxigênio para o Amapá – das quais três já chegaram e duas estão a caminho. Ele também ressaltou o apoio do prefeito Márcio Serrão na logística para ativação do equipamento em Laranjal do Jari”, ressaltou.

Também ocorreu a entrega de cinco respiradores para reforçar a assistência à saúde de Laranjal do Jari.