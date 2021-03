Usina de oxigênio chega a Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Equipamento foi transportado pela FAB e será instalado no Centro Covid do Santa Inês, na zona norte da capital do Amapá.

Já está em Macapá a usina de oxigênio que vai atender a pacientes de covid-19 na rede de atenção básica da capital. O avião da Força Aérea Brasileira que trouxe a estrutura da capital paranaense, Curitiba (PR), desembarcou na capital do Amapá no fim da tarde desta sexta-feira (26).

A usina, que é avaliada em R$ 1,2 milhão, foi doada pela iniciativa privada ao Estado, a pedido do senador Davi Alcolumbre (DEM). Por questão estratégica de enfrentamento à Covid-19, o equipamento, que foi doado ao governo estadual, será cedido à Prefeitura de Macapá e instalado no Centro Covid do Santa Inês, na orla sul da capital amapaense.

“Tudo foi devidamente estudado com o governador Waldez e o prefeito Dr. Furlan. Por isto, um documento de termo de cessão será assinado, entre o governo do estado e a prefeitura de Macapá, oficializando o processo. O objetivo é salvar vidas. E somente com a união de todos podemos enfrentar o coronavírus. Ninguém pode medir esforços e todo mundo precisa colaborar neste momento”, disse Davi.

Davi disse que a usina doada tem um equipamento extra, que permite o abastecimento de 32 cilindros de 7 metros cúbicos a cada 24 horas.

“Enquanto a usina principal produz oxigênio para o [Centro de Covid] Santa Inês, o equipamento extra consegue abastecer aqueles 528 cilindros que levamos para o Amapá esta semana. Isto vai permitir que os cilindros sejam distribuídos para onde houver demanda, seja na rede pública, seja na rede privada de saúde no estado do Amapá”, disse Alcolumbre.

Além desta, ele também articulou a vinda de outras duas usinas de oxigênio ao Amapá. Ambas estão sendo instaladas em Laranjal do Jari, no sul do estado, e outra em Oiapoque, no extremo norte.

Davia també já havia articulado com o ministro Fernando Azevedo, da Defesa, o envio de um avião da FAB ao Pará para transportar mais de 500 cilindros de oxigênio da empresa White Martins ao Amapá. A missão exigiu duas viagens, dado o peso da carga.

