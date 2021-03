Vacinas: AP deveria ter recebido 25% a mais de doses, diz Randolfe ao MS

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Senador enviou oficio pedindo mais transparência. Hoje (17) Amapá recebeu mais 9,6 mil doses

Mais transparência e vacinas são as duas principais reivindicações do ofício protocolado nesta quarta-feira (17) pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Ministério da Saúde e governo do Estado, que hoje recebeu mais 9,6 mil doses da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan.

O parlamentar lembra que é preciso acelerar a vacinação no Amapá, e pediu que o Estado adote estratégias para otimizar a aplicação da 1ª dose, aproveitando a regularidade com que têm sido fornecidas as vacinas do Butantan. O instituto quer enviar 5 milhões de doses para todo o país até abril.

No ofício dirigido ao novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Randolfe questiona a quantidade de doses que o Amapá vem recebendo dentro do Plano Nacional de Imunização (PNI).

“Se fizermos um simples cálculo de distribuição da vacina proporcionalmente à população de cada estado, o Amapá deveria ter recebido cerca de 83 mil doses, ou seja, quase 25% a mais do que as recebidas até o momento!”, diz o senador.

O Amapá está com quase 100% de leitos de UTI ocupados, e entra nesta quinta-feira (18) em lockdown por sete dias. Apenas os serviços essenciais, como supermercados, farmácias, mercantis, açougues, lojas de materiais de construção e igrejas continuarão funcionando. A prefeitura de Macapá ainda não anunciou se vai editar decreto acompanhando o governo.