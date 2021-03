Vereador recém eleito morre em Macapá

As informações iniciais sobre a causa do óbito dão conta de uma provável meningite.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O vereador Arilson Lobato Melo, de 42 anos de idade, faleceu na tarde desta quarta-feira (3), com informações iniciais de uma provável meningite que teria se agravado e o levado à óbito, em Macapá.

Arilson estava no seu primeiro mandato, tendo conquistado a vaga pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), com 2.914 votos.

A comunicação da Câmara de Vereadores de Macapá está em contato com a família para apurar as informações sobre o que ocorreu com Arilson.

Jovem, tendo completado 42 anos em 25 de janeiro, Arilson era casado. A Câmara de Vereadores de Macapá irá decretar luto oficial de três dias.

Sobre quem assumirá a vaga deixada pelo jovem parlamentar, há diversas teses sendo ventiladas no meio político sem, no entanto, nenhum grau de consenso.