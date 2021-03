Vigilância nega ter proibido distribuição de ‘kits covid’ em Macapá

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Vídeos compartilhados em grupos culpam governo do Estado por suposta suspensão de entrega dos kits de vitaminas e ivermectina

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O superintende de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS), Dorinaldo Malafaia, negou, no início da tarde desta quinta-feira (18), que o órgão tenha proibido a prefeitura de Macapá de distribuir os chamados ‘kits covid’ para a população.

Durante a manhã, centenas de carros formaram filas para receber os kits na Avenida Procópio Rola, atrás do Palácio Laurindo Banha, no Centro de Macapá.

Muitos populares gravaram vídeos em repúdio à suposta ordem da ‘vigilância sanitária’ e do governo do Estado, reclamando sobre a medida de proibição que teria paralisado as entregas.

“O prefeito Furlan decidiu ajudar a população macapaense distribuindo kit com ivermectina, vitamina D e vitamina C e mais a profilaxia, eu acho que essa é a palavra certa. Tem mais de mil kits aqui dentro da prefeitura que o Dr. Furlan deu à população, mais de dois mil kits, mais, eu tô falando mais de dois mil kits, e o governador do Estado Waldez Góes tem a incompetência, a desumanidade, de mandar cancelar a entrega do prefeito Furlan para a população”, diz um homem uniformizado de mototaxista num dos vídeos mais compartilhados até agora.

Em nota, a SVS negou qualquer ordem nesse sentido em nome do Governo do Estado do Amapá.

“A SVS não interferiu, proibiu ou suspendeu a distribuição de nenhum medicamento por parte da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) e reitera seus compromissos no cumprimento das medidas de proteção à vida. A SVS repudia a produção e propagação de notícias falsas, as chamadas fake news, que em nada ajudam neste momento de crise sanitária em que o Amapá e o Brasil enfrentam”, diz um trecho da nota.

O superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, também gravou um vídeo sobre o assunto. Assista

Procurada, a prefeitura de Macapá não informou porque paralisou a ação, mas que já teriam sido distribuídos 100 mil kits. Além disso, acrescentou apenas que ainda restam 50 mil unidades “que devem ser entregues à população em ações nos próximos dias”.