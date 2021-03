Voluntários da vacinação reclamam: sem água, comida ou banheiro

Os voluntários ajudam na imunização contra a covid-19 em Macapá, mas não tem sido bem tratados pela prefeitura.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta semana, a vacinação contra a covid-19 avançou bastante em Macapá e em todo o Estado do Amapá, após meses de muitos esforços de diferentes esferas de governos e profissionais.

Parte importante deste processo são os cerca de 130 voluntários acadêmicos de cursos da saúde que se dividem pelos locais de vacinação em Macapá. Apesar de não ganharem

nenhum valor financeiro pelas horas de dedicação e ajuda, eles não estão sendo bem tratados. Reclamam que muitas vezes não têm água, almoço, lanche ou mesmo banheiro para usarem.

Por dia, são cerca de seis horas de trabalho em pé, atendendo a população, porém os voluntários acreditam que não tem tido o apoio mínimo e básico por parte da Prefeitura Municipal de Macapá (PMM).

Os acadêmicos que procuraram o Portal SelesNafes.com e preferiram guardar o anonimato, afirmam que querem continuar o trabalho e que seu voluntariado é genuíno, fazem porque acreditam que nada é mais importante agora do que a vacinação.

A maioria dos acadêmicos estava parado há muitos meses e com vontade de atuar em suas áreas. Além disso, as horas poderão, em alguns casos, serem creditadas nas disciplinas de estágio prático e obrigatório.

Mas para isso reivindicam condições mínimas. Em carta, agradecem à chefia da imunização da Secretaria de Saúde de Macapá, enfermeira Monique Uchoa, e outros profissionais que tentam, inclusive, com dinheiro do próprio bolso, garantir um pouco de apoio aos voluntários.

“Não nos fornecem banheiro químico pra gente ir, não nos fornecem muitas vezes água, a gente não têm alimentação adequada, às vezes não mandam lanche e, às vezes, faltam acadêmicos para esses locais, porque com esse percalço de não ter suporte acaba não motivando o voluntário a ir. Muita gente poderia ficar o dia todo e como não fornecem almoço, sem água ou lanche, então a secretaria e o prefeito Furlan tem falhado com esses voluntários que estão diariamente se expondo”, declarou um dos acadêmicos voluntários.

Para ir ao banheiro, relatam, os estudantes têm que pedir nas casas próximas, para a vizinhança.

Lentidão

Outra reclamação apontada pelos voluntários é que nem pranchetas são fornecidas para os acadêmicos que acabam utilizando o apoio dos carros para preencherem as cadernetas das pessoas que irão se vacinar.

No entanto, a reclamação mais aguda é sobre a falta de computadores com internet para que sejam acessados os cadastros que as pessoas fazem no site da PMM.

Segundo um dos voluntários, o cadastro tem que ser todo feito novamente, manualmente, na hora da vacinação, o que os faz perder cerca de 10 minutos com cada cadastro, gerando lentidão e extensão da fila.

Os acadêmicos fizeram questão de ressaltar o esforço que percebem do comando da imunização municipal e pedem que as suas críticas sejam recebidas de forma “empática” e que soluções sejam dadas.

“A gente quer o mínimo de condições de trabalho: água, alimentação, lanche ou almoço pra quem ficar direto, um banheiro químico em cada local de vacinação e que sejam fornecidos aparatos pra gente usar o cadastro que a PMM divulga para fazer e que no final das contas não é usado”, finalizou o voluntário.

PMM

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Macapá (PMM) informou que os voluntários recebem água e lanches. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que também fornece certificado referente à carga horária e que os 130 voluntários que já participaram da vacinação são fundamentais para que o processo ocorra de forma mais célere possível. Sobre os outros pontos levantados pelos voluntários, a PMM não se pronunciou.