Vulneráveis em semáforos ganham alimentos de voluntários

Grupo Ajuda Lockdown já tem pontos de arrecadação nas zonas norte e sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Começou pela internet, antes mesmo do lockdown, uma mobilização espontânea de um grupo de pessoas para ajudar pessoas em vulnerabilidade social, como as que pedem ajuda nos sinais de trânsito em Macapá.

Michele Rocha, que começou o engajamento, criou o grupo Ajuda lockdown – que também está no Instagram. Após levar a ideia através de uma rede social, ela ficou surpresa – e feliz – com o retorno. Hoje, grupo já tem 10 organizadores. E eles já conseguiram arrecadar, em duas semanas, mais de R$ 6 mil e doarem mais de 200 cestas básicas.

“Eu pensei em fazer, de forma espontânea, uma arrecadação de cestas básicas, então eu fui no meu twitter e falei ‘olha pessoal, se caso haja realmente um lockdown, vamos nos organizar para fazer uma arrecadação de cestas, pois muitas pessoas passarão por dias muito difíceis’, é surpreendente, muitas pessoas mandaram mensagem falando que topavam”, contou Michele.

A distribuição é feita em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa Amapá), que já tem o cadastro de famílias que necessitam muito deste apoio e realizam as entregas da forma mais segura possível, do ponto de vista epidemiológico.

Parte do material arrecadado também é distribuído para as pessoas que pedem nos semáforos.

“Muitas pessoas dos sinais vão para estes pontos atrás de uma ajuda e do seu alimento diário. O dinheiro que conseguem naquele dia, é o dinheiro que podem conseguir alguma comida. Então, são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, de descaso ou sem auxílio, sem nada, então são pessoas que realmente estão precisando de muita ajuda, por isso que a gente está focado, também, em prestar esse auxílio a eles”, explicou Michele Rocha.

Os pontos de arrecadação de alimentos ficam na avenida Carlos Gomes, 1013, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, e na Rua Lucimar Amoras Del Castilho, 410, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul da capital.

Já as doações por PIX, que podem ser feitas em qualquer valor, devem ser encaminhadas para [email protected] ou transferência bancária para:

Banco do Brasil

Agência 2825-8

CC 229171-1

Favorecido: Lucas Rilsoney