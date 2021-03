Waldez, Furlan e Bala alinham decretos

Medidas valem para toda a Região Metropolitana de Macapá e Santana.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O governador do Amapá Waldez Góes (PDT), e os prefeitos de Macapá e Santana, Antônio Furlan (Cidadania) e Bala Rocha (PP), respectivamente, concederam entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (25), onde informaram o alinhamento total dos decretos de lockdown.

Waldez informou que as três equipes jurídicas dos governos trabalharam exaustivamente na produção dos decretos, mas que são muitos os detalhes de funcionamento dos diversos setores, e, por isso, ocorreram algumas divergências, especialmente entre as regras do estado e de Macapá.

Um dos que mais chamava a atenção era sobre o horário de funcionamento dos supermercados e mercantis nesta quinta e sexta-feira (25 e 26), quando o decreto estadual informava o funcionamento de supermercados até às 13 horas, enquanto que a PMM permitia o funcionamento até às 20 horas.

Ficou definido, neste ponto, o funcionamento até às 20 horas, desde às 7h, tanto para supermercados como para os mercantis de bairro.

“No dia 25 e 26 nós decidimos manter o funcionamento dos mercantis e supermercados nos horários que estavam estabelecidos até quarta-feira, então reproduzimos estes horários para hoje e amanhã (quinta e sexta), porque se vai ter uma limitação desse serviço [no fim de semana], então é pertinente que hoje e amanhã, até pelo planejamento das pessoas e dos empreendedores, a gente pudesse rever”, declarou Waldez Góes.

Nos dias de fechamento mais agudo, sábado e domingo, também houve a mudança do funcionamento de estabelecimentos que trabalham comida, que agora poderão trabalhar na modalidade delivery.

O revezamento entre supermercados e atacadões com os minibox, serão aplicados a partir da segunda-feira (29). Supermercados poderão funcionar de 7h às 13 horas e os mercantis de bairro das 10h às 20h.

Outra mudança foi sobre o funcionamento dos templos religiosos. A suspensão de funcionamento no final de semana que estava proibida, foi retirada, respeitando a regra de espaçamento de uma pessoa por metro quadrado com, no máximo, 50 pessoas em cada lugar de culto.

“Importante esse momento para esclarecer que tanto o governo do Estado, como prefeitura de Macapá, prefeitura de Santana, Ministério Público, que nos enviou uma recomendação, e Tribunal de Justiça, estão unidos no sentido de criar um decreto que mostre que não existem divergências entre os poderes, evitando a insegurança da população e evitando que um problema a mais seja criado, já que nós já temos muito problemas nessa pandemia. Parece fácil, mas são muitos temas, muitas atividades, todas essenciais para quem trabalha, para quem busca o seu sustento”, declarou o prefeito de Macapá, Antônio Furlan.

O prefeito Bala ressaltou a unidade e convergência dos governos e, assim como os demais gestores, fez questão de afirmar que as diferenças que constaram nos decretos ocorreram por motivos técnicos e de revisão, e não de desunião do ponto de vista de como as autoridades encaram o atual momento da pandemia.