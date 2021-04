A maior apreensão do ano: 65 kg de crack

Carregamento foi apreendido em um condomínio fechado, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram presos suspeitos de serem funcionários do tráfico de drogas de um dos maiores “patrões” que enviam grandes quantidades ao Amapá. Com eles, foram encontrados 65 kg de drogas, a maior apreensão do ano até aqui, feita pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), no início da noite desta terça-feira (27).

De acordo com o delegado Sidney Leite, chefe da DTE, as investigações já duravam dois meses. Os policiais sabiam que um grande carregamento havia chegado na cidade há quase um mês.

Havia mais drogas, mas elas foram distribuídas até a polícia conseguir localizar o esconderijo. Contudo, segundo o delegado, não foram muitos repasses, pois o dono estava encontrando dificuldade para vender.

O responsável por guardar a droga foi preso. Ele estava repassando aos poucos para os compradores, segundo a polícia, de acordo com os endereços que o “patrão” mandava.

E foi fazendo essas entregas que ele foi interceptado, na 7ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá com 1 kg. O suspeito é considerado um homem de confiança do “patrão”. Ele estava sendo ajudado por um auxiliar, que também foi preso.

Em seguida foram até o local onde o carregamento estava, em um condomínio fechado, Residencial Brisa do Norte, no Bairro Universidade, zona sul de Macapá. A droga estava armazenada dentro de duas malas de viagem. Na casa, além dos pacotes de crack, foi encontrado o caderno de contabilidade do tráfico.

O verdadeiro dono da droga escapou de uma prisão da DTE dois anos atrás.

“Desde essa época que conseguiu escapar, ele fugiu da cidade, mas nunca parou de mandar drogas. Desde então a gente vem apreendendo essas drogas e prendendo pessoas que trabalham pra ele e responsabilizando ele. E dessa vez ele também vai ser indiciado e vai responder a processo criminal por vários crimes aqui, mesmo estando fora do Estado”, afirmou o delegado Sidney.

Os presos, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, foram levados junto com o carregamento para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá. As investigações continuam.