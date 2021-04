Acompanhado de pastor, acusado de golpear sogro com terçado se entrega

O acusado foi aconselhado por seu pastor a se apresentar depois de saber que a polícia estava a sua procura com um mandado de prisão

Foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) o homem que golpeou com um terçado o sogro idoso durante uma briga familiar, em setembro do ano passado. Ele se apresentou ontem (7) à polícia acompanhado do pastor da igreja que frequenta.

O acusado, de 32 anos, não teve o nome revelado. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em setembro do ano passado durante uma confusão envolvendo ele, a esposa e o cunhado. O sogro, de 73 anos, que tentou intervir, acabou sendo lesionado gravemente a terçadadas.

Depois das agressões, o acusado fugiu para o município de Afuá (PA), onde ficou escondido durante um período.

Na última terça-feira (6), policiais da 5ª DP, onde foi registrado o boletim de ocorrência, souberam que o criminoso estava em uma residência, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, e foram até o local com um mandado de prisão.

“Porém, ele conseguiu fugir. Agora, resolveu se apresentar, acompanhado do pastor da igreja onde congrega, e demos cumprimento no mandado de prisão preventiva expedido contra ele pela 1ª Vara Criminal de Macapá”, contou o delegado Neuton Júnior.

Aconselhado a se entregar, o acusado se apresentou na 5ª Delegacia, onde prestou depoimento e confessou ter cometido o crime. Ele também teria apresentado motivos diferentes da versão contada pela vítima.

Depois dos procedimentos, ele foi encaminhado para o Iapen, onde vai aguardar o decorrer do processo por lesão corporal grave, ameaça e vias de fato.