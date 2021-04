Aglomeração e demora irritam pais durante vacinação de adolescentes

Prefeitura abriu apenas dois pontos de atendimento. Fotos: Reprodução

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá convocou e os pais atenderam. Levaram os filhos adolescentes para serem vacinados contra o HPV e outras doenças. O problema é que a Secretaria Municipal de Saúde abriu apenas dois postos de atendimento em toda a capital.

Num deles, na Escola Antônio Munhoz, no residencial Macapaba, zona norte, além das longas filas, os pais ficaram irritados quando foram informados que o atendimento seria encerrado antes do horário anunciado na campanha: 13h.

Faltando 19 minutos, um policial civil que levou as duas filhas para serem vacinadas foi informado que elas não seriam atendidas porque o atendimento estava sendo encerrado.

“Já disseram que não vão mais atender. Isso é discriminação, porque é Macapaba. Duvido fazerem isso no Centro”, disse o pai. Houve bate-boca com a equipe de atendimento, e no final das contas as filhas foram atendidas.

Na Escola Alexandre Vaz Tavares, no Bairro do Trem, a reclamação foi por causa da aglomeração. O local de atendimento escolhido foi a quadra do colégio.

“Como só colocam dois postos de atendimento? Como é que não vai ter aglomeração?”, questionou um pai.

A prefeitura de Macapá decidiu fazer apenas dois dias de vacinação, dias 15 e 16, para adolescentes entre 11 e 14 anos, das 9h às 13h.

