“Aliviado”, diz policial ao ser vacinado contra covid-19

Imunização dos profissionais de segurança pública e salvamento no Amapá começou nesta segunda-feira, em Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No seu último ano de trabalho na ativa, após 26 anos na Polícia Militar do Amapá (PMAP), o sargento M. Araújo tomou a primeira dose de vacina contra a covid-19.

Ele é um dos 360 servidores das forças de segurança pública e salvamento que começaram a ser imunizados no Amapá, na manhã desta segunda-feira (5), no Comando Geral da PM.

Este público foi antecipado à prioridade após pedido dos governadores dos estados na semana passada. O Ministério da Saúde (MS), então, reconsiderou o Plano Nacional e recolocou a etapa dos profissionais.

Policiais militares, civis, rodoviários, federais, penais, bombeiros, guardas civis e agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) estão entre os contemplados.

A cada remessa de vacinas que chegar ao Amapá, pelo menos 6% das doses serão destinadas a estes profissionais, conforme Nota Técnica do MS. O critério, após reunião dos comandos das corporações, é o de priorizar os profissionais que têm mais atuação operacional em fiscalizações – por exemplo – obedecendo o critério da idade.

Aos 50 anos, emocionado ao falar dos colegas que se foram após a covid-19, o sargento M. Araújo agradeceu.

“Agradeço primeiro à Deus pela vacina e ao comando da PM, que está dando essa oportunidade pra gente. Estou aliviado e animado. É difícil, porque é um vírus que chegou e não escolhe cor, crença, classe social e perdemos muitos colegas que estavam aí com a gente nessa labuta. Mas, mesmo assim, não vamos desanimar”, animou-se o policial.

Ele afirmou que ainda continua na linha nas ações de frente, para fiscalizar o cumprimento dos decretos contra a disseminação do coronavírus até o fim do ano, pelo menos.

Waldez Góes (PDT), que foi um dos governadores que solicitou a mudança de prioridade da vacinação do ao MS, comemorou o início da imunização junto com a tropa.

“Foram semanas de luta e mobilização até que o Plano Nacional de Imunização, através do Ministério da Saúde, aprovasse a destinação de percentual semanal para os trabalhadores das forças de segurança e salvamento no Estado do Amapá”, resumiu o governador.

Na Guarda Civil de Macapá (GCM), a primeira pessoa a ser vacinada foi uma mulher, Eliana Leite, de 44 anos de idade.

“Finalmente chegou o dia e agora com certeza me sinto mais segura para continuar o trabalho de fiscalização, além de poder tranquilizar os colegas e até os familiares. Então, a sensação é muito boa”, contou a guarda.

Foram distribuídas 560 doses para as forças de segurança em todo o Estado deste último lote enviado pelo MS ao estado.