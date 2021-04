Amapá apresenta novo sistema de licenciamento ambiental online

Waldez Góes apresentou em live a nova plataforma, que vai agilizar os processos de autorização para empreendimentos.

Em live nesta quinta-feira, 15, o Governo do Amapá apresentou um novo sistema eletrônico de gestão ambiental, que vai tonar mais rápido e transparente processos de autorização, como o licenciamento para atividades econômicas em determinada área.

Assim, a solicitação e análise dos pedidos de empreendimentos passa a ser 100% digital. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural (Fundecc) e a Universidade Federal de Lavras (Ufla).

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) apresentou os recursos da plataforma e, também, abordou a modernização do setor ambiental com programas de capacitação para produção de processos para licenciamentos.

O governador Waldez Góes destacou a importância do licenciamento ambiental para o desenvolvimento econômico do Estado. Ele definiu a nova ferramenta como um dos instrumentos condicionantes para o desenvolvimento socioeconômico do Amapá.

“Quanto mais governança territorial e ambiental, quanto mais definidos os instrumentos que são condicionantes do planejamento e privado, maior segurança, maior planejamento e mais desenvolvimento, agregando emprego e renda. É nesse sentido que lançamos a modernização do licenciamento ambiental, porque queremos ampliar as garantias para quem empreende aqui”, resumiu.