Amapá pede ao STF que Anvisa libere uso da vacina Sputinik V

Vacina russa é tomada em duas doses. Anvisa ainda não autorizou a importação e o uso da vacina no Brasil.

O Amapá impetrou, na noite de terça-feira (13), uma ação em caráter emergencial no Supremo Tribunal Federal pedindo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize imediatamente a liberação da vacina russa contra a covid-19, a Sputinik V. A ação é movida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Em março, o governador Waldez Góes (PDT) fez uma compra direta de 450 mil doses da vacina, com previsão do primeiro lote chegar ao Estado ainda neste mês de abril. Segundo o governo amapaense, com esse quantitativo, será possível imunizar 44% da população vacinável do Estado. Contudo, para que o Amapá possa aplicar as doses na população, a Anvisa precisa liberar o uso.

A ação protocolada no STF pede, ainda, caso a decisão seja favorável ao Estado, a aplicação de multa diária no valor de R$ 1 milhão, se a União descumprir a ordem judicial.