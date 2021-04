Amapá prepara estrutura de resfriamento para receber vacinas da Pfizer

O Governo do Estado já possui congelador especial para armazenar os imunizantes. Ministério da Saúde ainda não informou quando a cota do Amapá será encaminhada.

Compartilhamentos

O Amapá atingiu 10% da população em 1ª dose de imunizantes contra a covid-19 nesta sexta-feira (30). Com 153.315 doses entregues aos municípios, que aplicaram, 123.563 mil doses de CoronaVac e AztraZeneca, o Estado agora se prepara para receber doses da vacina americana Pfizer.

Na quinta-feira (29), o Brasil recebeu 1 milhão de frascos do imunizante, que é fabricado pela farmacêutica norte-americana em parceria com a empresa alemã BioNTech. A vacina já possui registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde fevereiro deste ano.

Apesar do Ministério da Saúde ainda não ter informado quando a cota do Amapá será encaminhada, o Governo do Estado já possui congelador especial para armazenar os imunizantes, que exigem um acondicionamento em temperaturas entre -90ºC a -60ºC, por até 6 meses com os frascos fechados. O fabricante ainda alerta que uma vez descongelada a vacina não deve ser congelada novamente.

Alternativamente os frascos fechados podem ser armazenados e transportados entre -25°C a -15°C por um período único de até 2 semanas e podem retornar a -90°C a -60°C.

Mas, uma vez retirada do congelador, a vacina fechada pode ser armazenada por apenas até 5 dias entre 2°C e 8°C. Dentro do prazo de validade de 5 dias entre 2°C a 8°C, até 12 horas podem ser usadas para o transporte. Antes do uso, o frasco pode ser armazenado por até 2 horas a temperatura até 30°C.

Segundo o Estado, os freezers científicos da Unidade de Imunobiológicos da SVS têm capacidade de alcançar temperaturas inferiores a -86ºC.