Amapá ultrapassa 100.000 casos

A capital, Macapá, cidade com maior número de casos, ultrapassou 1.000 mortes por covid-19.

O Amapá rompeu a barreira dos 100 mil casos confirmados de covid-19. A capital, Macapá, cidade com maior número de casos, também ultrapassou as 1.000 mortes. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pelo governo do estado nesta quarta-feira (7).

Ao todo, o Amapá registrou, após 13 meses de pandemia, 100.292 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 584 só nas últimas 24 horas – de terça para esta quarta. Destas, 1.356 pessoas, dos 16 municípios, faleceram em decorrência da doença, 22 delas nas últimas 48 horas.

Esses números calculam uma taxa de letalidade de 1,3%, a menor do país, segundo controle do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Com 1.014 óbitos, Macapá é a cidade do Amapá com mais mortes provocadas pela covid-19. Em seguida, Santana, com 118 óbitos. Macapá e Santana, também lideram o painel geral de casos positivos com 45.601 e 22.025 infecções, respectivamente.

Nesta quarta-feira, o governo do estado deve anunciar as novas medidas para conter a disseminação do vírus que estarão em vigor nos próximos dias. O Amapá está em lockdown há 20 dias.

Veja os dados por município:

Casos

Estado: 100.292

Macapá: 45.601

Santana: 22.025

Laranjal do Jari: 7.910

Mazagão: 2.617

Oiapoque: 4.927

Pedra Branca: 3.176

Porto Grande: 1.689

Serra do Navio: 1.039

Vitória do Jari: 3.687

Itaubal: 473

Tartarugalzinho: 1.839

Amapá: 1.195

Ferreira Gomes: 1.319

Cutias do Araguari: 837

Calçoene: 1.582

Pracuúba: 376.

Óbitos

Estado: 1.356

Macapá: 1.014

Santana: 118

Laranjal do Jari: 81

Mazagão: 11

Oiapoque: 32

Pedra Branca do Amapari: 8

Porto Grande: 20

Serra do Navio: 4

Vitória do Jari: 20

Itaubal: 3

Tartarugalzinho: 10

Amapá: 10

Ferreira Gomes: 6

Cutias do Araguari: 4

Calçoene: 9

Pracuúba: 6.