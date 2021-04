Após enterro, criminoso é morto em confronto com a Rotam

Acusado estava no ônibus de uma funerária que retornava do enterro de um faccionado conhecido como Tourinho

Por OLHO DE BOTO

Um homem apontado pela polícia como integrante de uma facção criminosa morreu em confronto com uma companhia especializada do Bope, a Rotam, na noite desta sexta-feira (2).

A intervenção da Polícia Militar aconteceu no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá, após abordagem a um ônibus.

O pai do suspeito compareceu ao local e reconheceu o corpo caído em via pública como sendo de Ruan José de Alencar da Silva, de 24 anos. Ele informou ainda que esse é seu segundo filho que se envolve com crimes e acaba perdendo a vida.

De acordo com informações repassadas à polícia, Scoob, como era conhecido o suspeito, retornava do Cemitério São Francisco, na BR 210, onde acabara de participar do enterro de Jhonatan, o Tourinho, morto em confronto com a Rotam, também no Ipê, no dia anterior.

O comandante da equipe envolvida na ocorrência disse à reportagem que os policiais patrulhavam pelo Bairro Novo Horizonte quando receberam informações via rádio que, entre os passageiros do coletivo, havia um grupo soltando fogos, exibindo armas de fogo, filmando e compartilhando em redes sociais.

Minutos depois, veio o pedido de apoio ao Bope. O veículo havia sido interceptado pelo 2°Batalhão da PM, mas alguns passageiros desobedeceram a ordem de abordagem e saíram do coletivo correndo pelas ruas.

Ainda de acordo com o oficial, ao se aproximar do local da ocorrência, já pela Avenida Araucária, na entrada do bairro, a equipe avistou um homem correndo vindo de onde o ônibus estava cercado pela polícia.

Foi dado voz de parada, mas ele não atendeu e sacou uma arma. O suspeito passou a disparar contra os policiais, que revidaram e mataram o atirador. O Samu ainda foi chamado, contudo, já não havia mais nada a ser feito.

Após consulta de nomes, foi constatado que Scoob já tinha passagens pela Penitenciária do Amapá pelos crimes de roubo, furto e receptação. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com 2 munições deflagradas 2 intactas e 1 percutida (acionada, porém, não deflagrada).

Em conversa com os policiais, o motorista do ônibus confirmou que estava a serviço da funerária, e que não conhecia nenhum dos passageiros.