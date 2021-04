Após inspeção, Davi e Furlan anunciam data de entrega do Shopping Popular

Empreendimento fica localizado no coração do centro comercial de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após longos anos de abandono e espera, o Shopping Popular de Macapá finalmente será entregue. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), durante uma visita técnica realizada pelo prefeito da capital, Antônio Furlan (Cidadania) e o senador Davi Alcolumbre (DEM).

A retomada da obra no ano passado foi possível através de intervenção de Davi, que viabilizou cerca de R$ 4 milhões em emenda para conclusão do prédio. O município entrou com contrapartida.

Nesta terça-feira (20), Furlan e Davi prestaram contas dos recursos alocados pelo senador para a cidade de Macapá. Adversários de eleições recentes, eles firmaram o compromisso de trabalhar juntos para o desenvolvimento do município.

No espaço do Shopping Popular, Davi falou ressaltou a importância do empreendimento para alavancar a economia municipal no período pós-pandemia. Ele agradeceu a Furlan por dar continuidade em todas as obras que estavam em andamento na cidade.

“Cumprimentar essa decisão acertada de atender a sociedade amapaense com essas obras em todas as áreas que são fundamentais. É um prédio moderno e bonito, onde a gente vai poder colher bons frutos desse projeto. Parabéns ao prefeito Furlan, conte conosco em Brasília para continuar trabalhando por Macapá e pelo Amapá na certeza de que nessa relação institucional, honesta, a gente vai poder melhorar a vida das pessoas da nossa cidade ao longo do seu mandato”, disse Davi.

O prefeito Antônio Furlan agradeceu a ajuda e o apoio dos envolvidos no projeto. Ele anunciou a data da inauguração.

“Dia 15 de maio nós vamos entregar à sociedade o Shopping Popular, uma obra que tá há mais de 10 anos e, com certeza, vai mudar a cara do Centro de Macapá. Não se esqueça, 15 de maio inauguração do Shopping. Obrigado senador [Davi] pelos R$ 4 milhões, pela emenda, obrigado a todos que participaram da obra, obrigado ao povo de Macapá que está acreditando nas obras que estão continuando”, falou Furlan.

Estrutura

Nesta última etapa estão sendo realizados serviços de acabamento interno e externo, paisagismo e revestimento. O espaço também vai contar com plataforma de acessibilidade, bicicletário, ciclofaixa e estacionamento próprio.

O prédio conta com dois andares. No térreo, 114 lojas na área coberta e 20 lojas externas, 2 quiosques institucionais, 2 áreas de serviço e plataforma de acessibilidade.

No andar superior estão 7 unidades comerciais, praça de alimentação, 8 banheiros masculinos, 7 femininos e 1 para portadores de necessidades especiais.