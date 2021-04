Após roubos em série, assaltante armado é encurralado pela PM

Crimes ocorreram nesta quarta-feira (14), todos na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um bandido foi preso em flagrante nesta quarta-feira (14), após cometer três roubos em série na zona norte de Macapá. Um dos crimes foi filmado por câmeras de segurança.

Identificado como Breno de Jesus de Moraes Cunha, de 21 anos, ele portava um revólver calibre 38 quando foi surpreendido pelos militares do 2º Batalhão, no Bairro São Lázaro.

De acordo com o tenente João Gomes, o criminoso estava em fuga quando invadiu uma casa e tentou se esconder dentro de um banheiro. Antes, ele teria roubado um aparelho celular, cordões que as vítimas usavam, e uma carteira porta cédulas. As três vítimas reconheceram Breno de Jesus como autor dos assaltos.

A arma utilizada pelo bandido estava carregada com 3 munições intactas e 1 deflagrada. Mesmo estando armado o assaltante decidiu se entregar, não sendo necessário efetuar nenhum disparo. O oficial ressaltou a importância de não reagir contra a polícia.

“Estava com a arma municiada, ele poderia ter efetuado disparo e a gente revidado… enfim, graças a Deus, não foi necessário. Prisão feita conforme os nossos procedimentos que aprendemos nos cursos, conforme determina a lei. O suspeito não efetuou nenhum disparo, então não houve revide, o preso está sendo apresentado com sua integridade física preservada”, avaliou João Gomes.

Breno de Jesus foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com os objetos apreendidos.