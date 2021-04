Assaltante em regime semiaberto é flagrado com moto adulterada

Ele ainda tentou fugir da abordagem, pulando em um lago de uma área de ponte da zona norte de Macapá,

Compartilhamentos

Por OLHO BOTO

Um homem que estava em liberdade condicional pelo crime de roubo foi flagrado transitando em uma motocicleta adulterada na noite deste domingo (18), na zona norte de Macapá. A polícia acredita que o veículo pode ter sido usado para dar apoio a outros crimes.

O detento, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava no regime semiaberto do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio da zona oeste de Macapá. Ele foi abordado por uma equipe do 2º Batalhão da PM, por volta das 19h13min.

De acordo com informações do tenente Andrei, do 2º Batalhão, o infrator ainda tentou fugir, pulando no lago de uma área de ponte, mas foi cercado e preso. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal do Amapá (PRF), especialista em veículos ilegais, remarcações numéricas nas superfícies do chassi e do motor da motocicleta foram identificadas.

O homem também deu nome falso inicialmente. Mas a polícia acabou descobrindo a identidade verdadeira dele, que foi apresentado juntamente com a moto apreendida no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, por adulteração de elementos identificador de veículo automotor.