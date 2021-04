Assassino confesso de pai e filha tem prisão decretada

Lucas Costa matou o pai e a filha que estava no colo da mãe quando a família trafegava em uma motocicleta

Por LEONARDO MELO

O juiz Luiz Kopes Brandão, da Vara Única de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, converteu em preventiva a prisão de Lucas Costa dos Santos, que confessou ter atirado contra um casal que estava com uma criança em uma motocicleta. Pai e filha morreram no local.

O duplo homicídio ocorreu no dia 30 de março na Rua Projetada 1, Bairro Brasil Novo II. De acordo com a polícia, Lucas estava de tocaia quando o casal passou com a motocicleta.

O primeiro tiro atravessou o peito de Jhulya Emanuely, de 2 anos, e feriu a mão da mãe. A família caiu na moto e Lucas correu atrás do pai da criança, Jeiel Correia da Silva, de 24 anos, que estava na condução do veículo. Jeiel foi alcançado e executado com tiros na cabeça e no pescoço. A mãe sobreviveu e uma adolescente que passava pelo local também foi ferida, sem gravidade.

No dia 1º de abril, Lucas foi encontrado por policiais dentro de um freezer durante o atendimento de uma ocorrência de furto na cidade. Ele havia invadido o estabelecimento e se escondeu ao perceber a chegada dos policiais.

Na delegacia, ele confessou o duplo homicídio e a autoria de furtos na cidade.

Ao decidir sobre o pedido de prisão preventiva feito pela polícia, o magistrado concluiu que os crimes “ sobretudo a morte da criança, abalaram a ordem pública do município de Tartarugalzinho, e revelam a periculosidade do custodiado, justificando sua segregação, a fim de que seja, ao menos neste momento, afastado do meio social e impedido de cometer novos crimes”.

A polícia divulgou que a vítima, Jeiel Correa, estava cumprindo pena em regime domiciliar, e respondia a 10 processos por tráfico de drogas e roubos.

Lucas Costa será transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará o trâmite dos processos pelos homicídios e furtos.