Atraso, confusão e frustração na vacinação em Macapá

O imbróglio ocorreu neste sábado (24), no ponto de vacinação da Igreja Jesus de Nazaré.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A manhã de vacinação deste sábado (24) em Macapá, aguardada com muita expectativa pela população por causa da aplicação da segunda dose que já está atrasada, foi marcada por atrasos, frustração e confusões.

Os pontos ficaram lotados desde as primeiras horas da manhã e a primeira reclamação dos que foi a demora. A campanha estava marcada para começar às 9h, no entanto, na maioria dos pontos, só começou com cerca de uma hora depois.

Em um dos pontos mais concorridos, o da Praça Floriano Peixoto, no centro de Macapá, as filas de veículos eram grandes, mas, além disso, muitos idosos tiveram que sair dos veículos, expostos ao sol e à chuva, em uma manhã onde o tempo foi instável.

“Depois de tanto sofrimento não é mais aceitável erros primários. A prefeitura não consegue organizar um momento que é crucial para muitos idosos. Duzentas doses e não fizeram um sistema de senhas para evitar aglomeração e falta de informação. Dezenas de idosos esperando para ver se as doses iriam dar. É difícil distribuir senhas e avisar os demais para que retornassem para suas residências?”, desabafou o professor André Camilo.

Ele acompanhava o sogro, hipertenso e diabético, de 69 anos, na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, na tentativa de tomar a segunda dose, com o prazo recomendável já excedido. Foram três horas aguardando na fila para, quando havia apenas três pessoas à sua frente, as vacinas acabarem.

André ainda fez questão de se oferecer para ajudar a organizar e parabeniza os voluntários que ajudam na vacinação.

Neste ponto da quadra da igreja, a aglomeração também foi grande. Além disso, ocorreu a denúncia de um suposto caso de fura-fila, o que fez os ânimos se alterarem mais ainda.

“Nós estávamos na quadra do Jesus de Nazaré com meu irmão de 69 anos pra ser vacinado. Estávamos lá desde as nove horas da manhã e a vacina só começou quase 10 horas da manhã, existia uma pessoa que furou a fila e essa pessoa ia tomar, sim, porque existiam pessoas lá da coordenação que queriam vacinar pessoas de qualquer jeito, então a população não deixou”, declarou, Elisia Congó, ativista do movimento negro do Amapá.

Frustração

Neste retorno da vacinação da segunda dose para idosos estavam convocadas pessoas de 70 e 69 anos, porém, mais uma vez, a vacinação não foi suficiente e acabou antes de previsto. Sobre isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) emitiu comunicado.

“A Semsa informa que a ação de vacinação deste sábado (24) foi encerrada antecipadamente em virtude do esgotamento das doses da vacina CoronaVac direcionadas para aplicação de 2ª dose em idosos. O município recebeu, nesta sexta-feira (23), 1.832 doses da vacina Coronavac. Destas, 1.002 foram exclusivamente para aplicação da 2ª dose no público de 70 e 69 anos”, declarou a PMM.

O comunicado ainda diz que devido à grande procura por idosos de outras faixas de idade, que também estavam no período de imunização, as doses acabaram antes do que PMM previu.

A prefeitura termina informando que este calendário das segundas doses em idosos continuará assim que mais vacinas forem recebidas.