Batedeiras de açaí e panificadoras viram serviço essencial no lockdown

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Muitas pessoas fazem do açaí a sua base alimentar no almoço e janta, e têm o pão quentinho como a primeira refeição e lanches durante o dia.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A comercialização do açaí, um dos produtos mais consumidos pelos amapaenses, foi incluída no serviço essencial durante a prorrogação do lockdown no Amapá. O novo documento estadual também libera o funcionamento das panificadoras. Entretanto, os serviços devem ocorrer com algumas restrições.

Veja o que pode ou não funcionar clicando aqui.

No decreto da semana passada ficou determinado o fechamento desses empreendimentos no sábado (27) e no domingo (28). A população não aprovou, principalmente, as pessoas que fazem do açaí a sua base alimentar no almoço e janta, e têm o pão quentinho como a primeira refeição e lanches durante o dia.

Desta vez, as batedeiras de açaí podem funcionar com alternância de horários. Nos dias 01, 03, 06 e 07, o atendimento deve ser de 8h às 18h. Já nos dias 02, 04 e 05 a venda deve ser feita de 8h às 14h.

As panificadoras devem fazer o atendimento presencial ‘pague e leve’ e delivery. Fica proibido o consumo de qualquer alimento no interior do estabelecimento, devendo permanecer isolada a área destinada a buffet e cafeteria.

Nos dias 01, 03, 06 e 07, as panificadoras devem funcionar de 7h às 10h e de 15h às 19h. No período de 02, 04 e 05, o setor passa a atender de 15h às 19h.

O governador do Amapá, Waldez Goés (PDT) falou ao Portal SN na manhã desta quinta-feira (1) que as medidas foram tomadas com base na situação epidemiológica do estado. Ele ressaltou que se aumentou em um dia a restrição, tinha que flexibilizar em algum produto.

“Nós pulamos de dois pra três dias de ‘fecha tudo’, e aí pode faltar algo. Preferimos, para compensar, a dificuldade de algum desabastecimento alimentar, entender que a panificação e o açaí são dois produtos que tendo mantido o abastecimento as pessoas passam mais facilmente, digamos, esse período de maior restrição”, disse Goés.

As regras já estão em vigor e valem para todo o estado.

Foto de capa: Rodrigo Índio